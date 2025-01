Fiorentina su Stefanos Tsimas: la situazione

La viola sull’attaccante greco classe 2006

La Fiorentina pensa a rinforzare ulteriormente l’attacco ed è su Stefanos Tsimas. Prima punta di nazionalità greca, Tsimas è un classe 2006.

In prestito dal PAOK Salonicco al Norimberga nella seconda divisione tedesca, il classe 2006 si sta rendendo protagonista in questa stagione di Zweite Bundesliga e ha già messo a referto ben 10 gol e 2 assist in 16 presenze.

Il club tedesco, però, non sembra al momento propenso a cedere il giocatore in questa sessione. La Fiorentina però è vigile sul calciatore.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO