Chi è Jean Onana, il “tuttocampista” colpo a sorpresa del Genoa

Tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista camerunense pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A

Fisico imponente e ruolo versatile. Quantità, qualità e anche qualche gol: queste le principali caratteristiche di Jean Onana, il “tuttocampista” del Besiktas che vestirà la maglia del Genoa.

Il centrocampista camerunense, classe 2000, è il colpo a sorpresa di questa sessione di calciomercato per il club rossoblù. Mediano, centrale o mezzala: Onana sarà un rinforzo utile per la squadra di Vieira.

Cresciuto nella Nkufo Academy, centro di formazione calcistica fondato dell’ex nazionale svizzero – di origini congolesi – Blaise Nkufo, Onana conosce l’Europa per la prima volta nel 2019 con i portoghesi dei Leixões.

Poi, la Francia – con Lille, Lens e Bordeaux – che in quattro anni diventa la sua seconda casa. Ora, lo aspetta l’Italia (che già aveva sfiorato tre anni fa quando era vicino al Milan) e Genova sponda rossoblù.

Genoa, ecco Jean Onana

Ancora qualche ora e Onana conoscerà l’Italia e il “mondo” Genoa. Dopo l’esperienza portoghese nel 2019, per la prima volta in Ligue 1, Onana dovrà attendere l’anno successivo: sarà il Lille di Galtier a concedergli questa opportunità. Nel mezzo, le esperienze in Belgio e in Turchia. Un viaggo europeo da 133 presenze, 7 gol e 5 assist.

Non solo calcio. “Prima di tutto” viene la sua famiglia, come più volte ha sottolineato sui social. Il suo idolo? Non è un calciatore, ma il cestista americano Lebron James.

Onana a Genova, un nuovo innesto per Vieira

Dodicesima in campionato a quota 26 punti, il Genoa potrà contare su un nuovo innesto in vista della seconda parte di questa stagione.

Onana scopre e riparte l’Italia. Per una nuova avventura dopo Portogallo, Francia, Belgio e Turchia. Senza dimenticare il Camerun, dove tutto è iniziato.