Ferrari (dg fiorentina) – IMAGO

Le parole del direttore generale della viola prima della sfida contro la Lazio

Non è un periodo facile per la Fiorentina. La viola sta vivendo un momento molto complicato, come dimostrato dalle 4 sconfitte e i 3 pareggi nelle ultime sette partite.

L’obiettivo è certamente rialzarsi il prima possibile, e quale occasione migliore per farlo se non lo scontro diretto per la Champions League contro la Lazio.

A pochi minuti dal calcio d’inizio, il direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN, provando a spiegare cosa serve per ripartire.

Innanzitutto, il dg viola ha dichiarato: “Da questo momento si esce lavorando tutti insieme, dobbiamo ritornare a correre e fare punti. La cosa bella è che c’è una grandissima unità tra il mister e i ragazzi“.

Le parole di Ferrari

Dopodiché, ha proseguito: “Il mister ha tutto il nostro sostegno, Pradè in settimana ha parlato con tutti ed è stato un altro momento di unione, in cui ci siamo guardati negli occhi“.

Per concludere, sul mercato: “Folorunsho è arrivato per sostituire Bove, ma lo seguivamo già da prima. A noi serve migliorare ancora qualche cosina, speriamo di riuscire a completare qualche operazione che abbiamo in ballo”.