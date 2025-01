I commenti di Simone Inzaghi nell’intervista dopo Lecce-Inter, gara valida per la ventiduesima giornata di campionato

Altra vittoria dell’Inter, che dopo Empoli vince anche nella trasferta di Lecce.

In attesa del recupero con la Fiorentina, i nerazzurri ricoprono il secondo posto con 50 punti, 3 in meno del Napoli capolista.

Quella di oggi (domenica 26 gennaio) è la quindicesima vittoria in Serie A della squadra di Simone Inzaghi. Proprio l’allenatore nerazzurro ha commentato la prestazione dei suoi calciatori ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole nell’intervista post-gara.

Inzaghi: “Ho parlato con Frattesi, è determinante per noi”

L’intervista è iniziata così: “Abbiamo avuto un grandissimo approccio e ho fatto i complimenti alla squadra perché non era semplice. Giovedì siamo arrivati all’alba da Praga e abbiamo avuto solo due giorni, ma abbiamo organizzato una partita seria. A centrocampo sono venuti a prenderci con grande coraggio, lo sapevamo, ma abbiamo giocato bene tecnicamente e ci hanno annullato anche due gol di mezzo centimetro come a Praga. Sono 5 mesi che giochiamo tre partite alla settimana ma sappiamo che sarà sempre così, i ragazzi sono encomiabili“.

Poi ha parlato di Frattesi: “Abbiamo parlato. Sa che lui, Carlos Augusto, Asllani e questi giocatori che hanno giocato un po’ meno sono stati fondamentali per la seconda stella, perché quando, come stasera, hanno sostituito gli altri non ne hanno fatto sentire la mancanza. Con Davide c’è un ottimo rapporto, è stato determinante l’anno scorso e si è guadagnato la maglia della Nazionale e l’Europeo. Purtroppo lo abbiamo perso per una ventina di giorni“.

Frattesi: “Felicissimo di stare qui”

Nell’intervista post-gara, Inzaghi ha parlato anche del gruppo: “Danno tutti grande disponibilità. Quest’anno abbiamo dovuto fare a meno tante volte di Calhanoglu, però le ultime quattro Asllani ha fatto benissimo. Stasera ero in dubbio ma ho scelto Zielinski. Dobbiamo fare anche la fase difensiva che è importantissima ma tutti si applicano tanto. L’ultimo gol in trasferta lo abbiamo preso a Udine a settembre. Ma dietro a questi numeri c’è grande lavoro dei ragazzi e dello staff. Ho avuto la fortuna sia all’Inter che alla Lazio di avere carta bianca“.

Per poi concludere con una panoramica sulla lotta Scudetto: “Napoli e Atalanta stanno facendo qualcosa di straordinario come l’Inter. Se andiamo a vedere negli altri campionati non ci sono tre squadre con un cammino così. Le rispettiamo ma non abbiamo paura, hanno due grandi allenatori. Avevo detto il 13 luglio che sarebbe stato un campionato aperto ed così“.

Oltre a Inzaghi, anche lo stesso Frattesi ha poi parlato del suo futuro: “Sono felicissimo di stare qui, con lo staff e con questo gruppo. Sono in una famiglia e cerco di ripagarli come posso, poi a volte va bene e altre meno ma io sono felice qui“.