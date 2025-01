Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le scelte di Baroni e Palladino per Lazio-Fiorentina, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

Questa domenica ricca di emozioni termina con Lazio-Fiorentina, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Nell’ultima gara disputata, i biancocelesti hanno superato per 3-1 la Real Sociedad, consolidando il primo posto nella classifica di Europa League. In campionato, invece, hanno ritrovato la vittoria a Verona con un netto 0-3. Attualmente i punti in classifica sono 39.

La Fiorentina, invece, sta attraversando un periodo complicato. Nelle ultime 7 in tutte le competizioni sono arrivati 3 punti. La vittoria manca dal 7-0 contro il LASK Linz del 12 dicembre. A causa di questa frenata, la Viola è scesa all’ottavo posto in classifica con 33 punti.

Avviciniamoci a Lazio-Fiorentina guardando le scelte ufficiali di Marco Baroni e Raffaele Palladino.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendozi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Rovella, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Ibrahimovic, Basic.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Richardson, Harder, Parisi, Caprini, Kouamé.

Dove vedere Lazio-Fiorentina in streaming e TV

Il match tra Lazio e Fiorentina, valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2024/25, è il programma domenica 26 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

La sfida sarà visibile su DAZN.