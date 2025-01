Milan, Conceicao: “Calabria? Come con i figli, quando c’è qualcosa che non va si dice”

Le parole dell’allenatore del Milan al termine della partita contro il Parma: la spiegazione sulla lite con Calabria.

Vittoria sofferta per il Milan, che ha battuto 3-2 il Parma grazie alle reti di Pulisic, Reijnders e Chukwueze.

Nel post partita, però, tutti gli occhi sono finiti su Conceicao e Calabria, faccia a faccia in un momento di grande tensione.

Ai microfoni di Dazn l’allenatore rossonero ha quindi spiegato: “Io sono tutti i giorni nervoso (ride, ndr). Con questa adrenalina che si crea, si vive con passione questo sport. È una situazione della partita ed è andata così. Come i figli: quando andiamo al ristorante e c’è un comportamento scorretto lo dobbiamo dire“.

In conferenza stampa parlando del mercato ha poi aggiunto: “Vediamo. Non sto bluffando, ma sono concentrato sui giocatori che abbiamo. Dopo la Juve ho detto che c’era bisogno di qualcosa in più e non mi tiro indietro. Quindi spero che qualcosa in più possa arrivare, se non andremo in guerra con ciò che abbiamo”.

Milan, le parole di Conceicao

Conceicao ha poi detto: “Loro sanno che stiamo creando un legame importante. Non c’era più la strategia ma lo spirito. Questo dimostra il carattere e lo spirito. Dobbiamo migliorare nel gioco. Intervallo? Sono state delle scelte per migliorare la squadra, indipendentemente dai nomi. Theo e Leao ci hanno dato tanto e a Zagabria giocheranno, lo dico già ora. Tutto a posto con loro: sono scelte dell’allenatore e mi pagano per questo”.

“Equilibrio in fase difensiva e offensiva. Dobbiamo migliorare a livello difensivo. Fofana? Era dispiaciuto perché perderà una partita importante. Derby? Sono importanti ma sono sempre 3 punti. Ritardo? Non ve lo dico cosa è successo in spogliatoio. Ci sono tante cose da programmare. Domani inizieremo a lavorare per la Champions. Ci sono tanti piccoli dettagli”, ha concluso.