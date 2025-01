La spiegazione di Calabria dopo la lite di fine partita con Conceição

La domenica della ventiduesima giocata di Serie A è iniziata con un’incredibile vittoria per 3-2 del Milan ai danni del Parma.

I rossoneri, infatti, erano sotto 1-2 al minuto 92, quando Reijnders ha pareggiato i conti segnando a Suzuki. Dopo un paio di minuti, negli ultimi istanti del secondo tempo, Chukwueze ha completato la rimonta.

Quinta vittoria con l’allenatore ex Porto in panchina, che vanta una media di 2.29 punti a gara.

Al termine della partita c’è stata una lite tra Calabria e l’allenatore (QUI L’ACCADUTO). Proprio il calciatore rossonero ha parlato al termine della partita a Dazn

Le parole di Calabria

Sul bisticcio con il proprio allenatore: “Sono cose di campo, un malinteso tra i due. C’era adrenalina ma abbiamo chiarito. “Ci sono mancati degli inserimenti nel primo tempo, il Parma ha giocato bene. Ci è mancata qualità nella parte finale”.

Sul suo momento di forma: “Sarò sincero, non è un’annata positiva per me come lo sono state altre, anche per motivi personali di cui non mi va di parlare. Voglio finire nel migliore dei modi la stagione e pensare al bene del Milan, che è quello a cui tengo di più, a volte anche più di me stesso”.

Le dichiarazioni di Pavlovic

Il difensore ha parlato cin conferenza stampa dopo la vittoria col Parma: “Sono state settimane difficili per me senza giocare, ma quando sono in campo combatto ogni minuto. Rimani al Milan? Non ho giocato per 10 partite e ci sono state tante voci sui media. Ma sono qui e voglio restare qui“.

Sulla lite Calabria-Conceicao: “Non ero con loro, ma sono sicuro che tutto sia ok. Sono cose che succedono nel calcio. Sono sicuro che ci sarà stato un malinteso, e sono sicuro che domani mattina a Milanello lavoreremo tutti per fare il massimo“.