La Fiorentina va sul 2-0 e Dodo corre ad abbracciare Palladino

La Fiorentina va sul 2-0 con il colpo di testa di Beltran e l’autore dell’assist, Dodo, corre in panchina ad abbracciare Palladino

Inizio pieno di emozioni nella gara tra la Fiorentina di Palladino e la Lazio di Marco Baroni. I viola hanno sbloccato la partita all’11’ con la rete di Adli.

Pochi minuti dopo, 6 per la precisione, gli uomini di Palladino hanno raddoppiato grazie al colpo di testa di Lucas Beltran.

L’assist è di Dodo che dopo la rete, mentre tutti i suoi compagni erano a esultare accanto alla bandierina, è corso verso la propria panchina per abbracciare Palladino.

I viola stanno vivendo un momento non positivo in campionato con la vittoria che manca dall’8 dicembre quando vinsero contro il Cagliari in casa con la rete di Cataldi. Nelle successive sei, infatti, gli uomini di Palladino hanno racimolato 4 sconfitte e 2 pareggi.

I due gol della Fiorentina

I viola hanno sbloccato la gara all’11’ minuto con un bel tiro di destro al volo di Adli dal dischetto dell’area di rigore. L’ex Milan è stato servito da Robin Gosens che, qualche attimo prima, era riuscito a rubare il pallone a Marusic.

Secondo gol che, invece, è arrivato grazie a un bel cross di Dodo che ha trovato libero sul secondo palo Lucas Beltran, al quarto gol in 17 presenze in campionato.