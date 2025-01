Fiorentina, Adli espulso subito dopo essere sostituito: cosa è successo

Adli è stato espulso pochi instanti dopo essere stato sostituto: cosa è successo nel corso di Lazio-Fiorentina

Minuto 63 della gara tra la Lazio e la Fiorentina. Raffaele Palladino decide di sostituire Adli e di far entrare al suo posto Pietro Comuzzo.

L’ex Milan mentre stava uscendo dal campo comincia a perdere tempo camminando sulla linea laterale del campo. Per questo motivo l’arbitro, Rapuano, decide di estrarre il primo cartellino giallo.

Un volta completata la sostituzione, con il difensore italiano già entrato in campo, il centrocampista viola si lascia andare a un gesto di stizza dando un calcio a una bottiglietta.

Per questo motivo l’arbitro decide di dirigersi verso la panchina della Fiorentina ed estrarre il secondo giallo verso Adli. La fortuna per quanto riguarda gli uomini di Palladino è stata che il cambio fosse già completato perché sennò l’ex Milan avrebbe lasciato in 10 i viola.