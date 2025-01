Espulsi Baroni e Palladino: gli ultimi minuti di Lazio-Fiorentina

Nei minuti finali vengono espulsi sia l’allenatore della Lazio, Marco Baroni, sia l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino

Accesi minuti finali tra la Lazio e la Fiorentina. Il tutto è cominciato da un pallone che i giocatori della Lazio ritenevano fosse ancora in campo ma l’arbitro ha valutato out.

Da lì le prime proteste di Baroni che viene subito ammonito dal direttore di gara. Pochi minuti dopo la gara viene interrotta nuovamente per dare assistenza a Mandragora in preda ai crampi.

In quel momento l’allenatore biancoceleste protesta nuovamente con Rapuano per le perdite di tempo dei calciatori viola.

Il direttore di gara decide di dirigersi verso la panchina della Lazio e di estrarre il secondo cartellino giallo per Marco Baroni che quindi non sarà in panchina per la trasferta contro il Cagliari.

Fiorentina, espulso Palladino

Nei minuti finali della gara, poi, è stato espulso anche l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino. L’ex Monza aveva rimediato la prima ammonizione per aver protestato nel corso del cambio di Adli.

Nei minuti di recupero per alcune proteste con il quarto uomo, poi, l’allenatore viola ha preso il secondo giallo e salterà la gara contro il Genoa