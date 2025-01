Manchester United, Dorgu parte sabato mattina

Patrick Dorgu saluta il Lecce dopo la sfida contro il Parma: sabato mattina la partenza per l’Inghilterra, poi le visite con il Manchester United

Il Lecce è pronto a salutare Patrick Dorgu, che presto diventerà un nuovo calciatore del Manchester United.

Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi, il danese è stato convocato per l’ultima volta dal Lecce, anche se non è sceso in campo nella vittoria del Tardini contro il Parma.

Sabato mattina, Patrick Dorgu volerà alla volta di Manchester per le visite mediche e la firma del contratto. Il classe 2004 sarà il primo rinforzo per Ruben Amorim.

Il Lecce, intanto, incasserà 30 milioni più 7,5 di bonus, con Pantaleo Corvino che metterà a segno un’altra importante plusvalenza.