Palermo-Pohjanpalo, accordo di massima con il Venezia: le cifre

Joel Pohjanpalo è prossimo a raggiungere il Palermo: le cifre dell’operazione con il Venezia.

La telenovela di gennaio riguardante il futuro di Joel Pohjanpalo sta per concludersi.

L’attaccante finlandese è prossimo a raggiungere il Palermo dopo che le parti hanno trovato un accordo di massima nella serata di venerdì 31 gennaio.

Per quanto riguarda le cifre, l’operazione si concluderà sulla base di 4 milioni e 750 mila euro con le visite mediche dell’attaccante programmate in Sicilia nella giornata di domenica 2 febbraio.

Pohjanpalo sarà comunque convocato per la gara di domani del Venezia contro l’Udinese ma non dovrebbe giocare.

Il tributo del Penzo a Pohjanpalo

Nell’ultima partita in casa contro il Verona al Penzo dello scorso lunedì, Pohjanpalo ha salutato a fine partita i tifosi in curva rimettendosi al braccio la fascia da capitano.

Il pubblico gli ha riservato il giusto tributo per uno degli eroi della promozione in Serie A che ha lasciato il campo in lacrime.