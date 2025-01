Manchester United-Dorgu, in giornata la chiusura: le ultime

Il Manchester United e il Lecce chiuderanno nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio, la trattativa per Patrick Dorgu

Nella giornata di martedì 28 gennaio, i Red Devils hanno accelerato per il classe 2004 (Clicca qui per i dettagli), arrivando all’accordo con la società pugliese.

In giornata, Manchester United e Lecce definiranno l’operazione e i dettagli finali. Il Lecce incasserà 30 milioni di euro più 7.5 di bonus per il ventenne.

Una volta definiti i dettagli finali, Patrick Dorgu potrà iniziare la sua nuova avventura in Premier League. La partenza per Manchester è in programma domani, giovedì 30 gennaio.

Il laterale danese sarà il primo rinforzo dell’era Ruben Amorim al Manchester United.

Manchester United-Dorgu, chiusura in giornata

Il Manchester United e il Lecce stanno definendo i dettagli finali per l’operazione Patrick Dorgu. In giornata dovrebbe arrivare la chiusura definitiva. Poi il classe 2004 potrà volare alla volta dell’Inghilterra, per iniziare la sua nuova avventura. Patrick Dorgu è atteso a Manchester nella giornata di giovedì 30 gennaio, poi si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto.

Il Manchester United verserà 30 milioni di euro più sette e mezzo di bonus nelle casse della società giallorossa. In questa stagione, il calciatore danese ha giocato 21 partite in Serie A, segnando tre reti e fornendo un assist.