Donnarumma, dal pre-contratto da giovanissimo con l’Inter all’interesse di mercato

L’Inter guarda al mercato estivo e pensa a Donnarumma: storia di un predestinato?

Un reciproco interesse. Per il momento. Un feeling a distanza sull’asse che unisce Parigi e Milano, ma quella nerazzurra. Diversi indizi, accompagnati da altrettanti ostacoli. Ad ogni modo, però, l’Inter osserva con attenzione Gianluigi Donnarumma.

Solo questo, o qualcosa di più? L’Inter guarda già al mercato estivo e ha individuato un profilo ideale e di sicura affidabilità per difendere i pali. E chi se non il capitano della Nazionale azzurra, attualmente al Paris Saint Germain?

Il classe 1999 ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe diventare una vera occasione per il post Sommer. Ma sapevate che – seppur in circostanze del tutto eccezionali e per un brevissimo periodo – ‘Gigione’ Donnarumma ha già vestito la maglia dell’Inter?

Ronaldo il Fenomeno, Super Mario Balotelli, Antonio Cassano e il più recente Hakan Çalhanoğlu. Sono diversi i calciatori che hanno vestito le maglie di Inter e Milan e questi, nello specifico, quelli che hanno suscitato più clamore. A questa lista si aggiungerà anche il portiere classe 1999? Ancora non si può sapere, ma l’Inter vuole farsi trovare pronta.

Donnarumma come Çalha? Ma Gigio ha già indossato la maglia dell’Inter

Era il capitano del futuro, pronto a ereditare la fascia e portarla al braccio per anni. Insomma, rappresentava l’essenza del Milanismo. Poi, però, il mancato rinnovo del contratto e l’addio nell’estate 2021, con il trasferimento a Parigi. Un addio molto chiacchierato, una spaccatura indelebile per una tifoseria che l’aveva già eletto a idolo e che forse, ancora adesso, non l’ha dimenticato.

Pochi sanno, però, che a modo suo Gianluigi Donnarumma ha già vestito la maglia nerazzurra. “Il primo pre-contratto è stato fatto proprio con l’Inter. Arrivò un responsabile della società nerazzurra per dirmi che lo volevano, ci diede un ultimatum e anche il padre accettò la destinazione. Andammo poi tutti a Milano e lo iscrivemmo anche a scuola per far sì che iniziasse la sua avventura al club dell’allora presidente Moratti“. A parlare ai microfoni di gianlucadimarzio.com è Ciro Amore, presidente del Club Napoli, in cui è cresciuto ‘Gigio’ (QUI L’INTERVISTA COMPLETA).

Ronaldo, Cassano e Balotelli… i precedenti non sorridono

Chiedete a un tifoso nerazzurro cosa rappresenta per lui Ronaldo Luís Nazário de Lima. Tra gli scontati apprezzamenti, molto probabilmente noterete anche un po’ di rammarico. Uno tra i più grandi “what if?” della storia per via degli infortuni che ne hanno segnato la carriera, il Fenomeno si guadagnò anche diverse critiche al momento del suo trasferimento al Milan. Era il 30 gennaio 2007 e la sua carriera era già sulla via del tramonto.

Ma non solo. Insulti e sdegno non sono stati risparmiati neanche a Mario Balotelli o ad Antonio Cassano, che si rese protagonista di dichiarazioni stravaganti e a loro modo geniali. Prima “Sopra il Milan c’è solo il cielo“, poi al momento della presentazione in nerazzurro “Sopra il cielo c’è l’Inter, cosa volete che vi dica“. Un personaggio da sempre sopra le righe.

Gianluigi Donnarumma entrerà a far parte di questa lista? Una storia certamente particolare ma l’Inter, Marotta e Ausilio hanno dimostrato di saperci essere nel momento che conta. Per il momento, però, un reciproco interesse che non è ancora diventato trattativa.