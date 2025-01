Da Caqueret a Matic: il punto sul mercato del Como

Il Como di Fabregas è tra le squadre più attive in questo calciomercato. Sono diversi i nomi che vi abbiamo raccontato, a partire da Caqueret. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Marco Demicheli, il giocatore è atteso in queste, nella giornata di domani sosterrà le visite mediche e sarà a disposizione per la gara di martedì contro il Milan.

Chiusa la trattativa per Fresneda, ma lo Sporting prende tempo perché non ha ancora via libera dal Vitoria Guimaraes per Alberto Costa.

C’è l’accordo con Azon per giugno, a parametro zero. Il Como prova a trattare con il Saragozza per averlo da subito. Mentre il prossimo obiettivo sul quale il club interverrà sarà quello di terzino sinistro.

Come sottolineato in precedenza, ecco Caqueret. Quest’ultimo non esclude Matic. I due sono considerati profili diversi. L’operazione rimane molto complicata per cifra e la richiesta della durata del contratto di due anni e mezzo.