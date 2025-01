Lecce, rifiutati 15 milioni per Krstović dal Betis Siviglia

Il Lecce ha rifiutato 15 milioni per l’attaccante classe 2000

Non solo trattative in entrata e/o in uscita. In casa Lecce c’è un retroscena da raccontare.

Il protagonista in questione vede la figura di Nikola Krstović, attaccante montenegrino classe 2000.

Proprio il Lecce, nel corso di questa settimana, ha rifiutato 15 milioni di euro dal Betis Siviglia. Con il club spagnolo che era dunque interessato a portare in Spagna il centravanti.

Krstović è un punto fermo nell’undici del Lecce. L’attaccante 24enne ha infatti giocato un totale di 20 partite in campionato, mettendo a segno sei reti e fornendo un assist.

Krstović, dal retroscena di mercato alla doppietta all’Empoli

Marco Giampaolo crede nel talento del suo attaccante. E ha deciso di lanciarlo anche contro l’Empoli. La risposta? Una doppietta, che ha difatti permesso alla formazione pugliese di superare con un netto 3-1 i toscani.

Dal retroscena di mercato ai due gol in campionato. Krstović è molto importante nella formazione giallorossa. Che ha dunque ritrovato i tre punti dopo il pareggio interno contro il Genoa.

Krstović, i numeri in carriera

Oltre 250 presenze in carriera, ben 97 gol e 13 assist. Da ormai 10 anni tra i professionisti, Nikola Krstović ha vissuto 5 diverse esperienze, Lecce compresa. Dopo gli esordi con lo Zeta Golubovac (club montenegrino con cui ha segnato 41 gol), il centravanti si è trasferito alla Stella Rossa. Prima l’U19, poi la prima squadra e le prime convocazioni in Europa e Conference League.

Prima di approdare in Italia, Krstović ha vestito la maglia del DAC Dunajska Streda, in Slovacchia: saranno 37 reti e 8 assist in poco più di 60 presenze. Ecco, poi la chiamata del Lecce: 7 gol lo scorso anno, altrettanti in questa prima parte di stagione tra campionato e Coppa Italia. E dopo la doppietta contro l’Empoli, l’attaccante può rilanciare la sua stagione e quella del suo club.