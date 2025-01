Como, Caqueret è arrivato in città: nelle prossime ore visite mediche e firma

Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto

Dopo il pareggio nella serata di ieri contro la Lazio all’Olimpico per 1-1 per il Como oggi, 11 gennaio, è stata una giornata di calciomercato. In città, infatti, è arrivato Maxence Caqueret.

Nella giornata di domani, domenica 12 gennaio, il calciatore francese si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il suo contratto con il club allenato da Cesc Fabregas.

Il calciatore francese in questa stagione ha preso parte a 9 match di Ligue 1, 1 di Coupe de France e 4 di Europa League.

I numeri di Caqueret

Caqueret ha cominciato a giocare in pianta stabile con la prima squadra Lione dalla stagione 2019/2020, facendo anche il suo esordio in Champions League.

In generale il classe 2000 ha preso parte a 184 gare tra tutte le competizioni con i rossoblù. In queste partite ha spaziato in praticamente tutti i ruoli del centrocampo mostrando grande duttilità.