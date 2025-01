Parma, fatta per l’arrivo di Djuric dal Monza: contratto di un anno e mezzo

Il Parma è pronto ad accogliere Milan Djuric: l’attaccante arriva dal Monza e firmerà un contratto di un anno e mezzo

Il Parma mette a segno un colpo importante per il reparto offensivo, assicurandosi le prestazioni di Milan Djuric.

L’attaccante bosniaco arriva dal Monza e firmerà un contratto della durata di un anno e mezzo con il club emiliano.

La trattativa, conclusa nelle ultime ore, porta al Parma un attaccante esperto e fisicamente imponente, noto per la sua capacità di giocare spalle alla porta e di essere un punto di riferimento nel gioco aereo.

Il Parma ha lavorato con decisione per chiudere l’accordo e offrire a Fabio Pecchia un profilo che arricchisce le soluzioni offensive della squadra. Djuric rappresenta un’opzione preziosa sia per partire dall’inizio che per incidere a gara in corso, grazie alla sua esperienza maturata tra Serie A e B e al suo carisma in campo.