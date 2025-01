Con l’addio di Djuric direzione Parma, il club pensa al suo sostituto: i nomi

Nuova avventura in Serie A per Djuric: l’attaccante vestirà la maglia del Parma. Con il suo addio, il Monza pensa al sostituto.

Nelle ultime ore, ci sono stati dei tentativi con il Milan per Luka Jovic: al momento, però, l’attaccante non sembra essere convinto della destinazione.

Non solo. Per l’attacco, c’è anche un’idea per Belotti del Como.