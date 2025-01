Le parole di Roberto D’Aversa su Jacopo Fazzini, obiettivo di mercato della Lazio.

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Venezia, cruciale per la lotta salvezza.

Inevitabilmente si parla di mercato, con Jacopo Fazzini al centro delle voci su una possibile partenza, con la Lazio avanti per portarlo nella capitale.

L’offerta del club di Claudio Lotito è di 10 milioni di euro più bonus, cifra ritenuta adatta dalla Lazio che, al momento, non si muove.

L’allenatore dell’Empoli ha parlato della non convocazione di Fazzini, che non parteciperà alla partita con il Venezia.

D’Aversa su Fazzini: “Non è convinto”

Roberto D’Aversa ha parlato della situazione di Jacopo Fazzini: “Jacopo non è convocato perché questa mattina e durante la settimana ha mostrato perplessità e non convinzione per la partita di domani“.

“Per questo si è deciso con la società di non convocarlo anche per sua stessa volontà”. Ha concluso l’allenatore.

Si attende lo svilupparsi della trattativa, con Fazzini che sembra sempre più lontano dall’Empoli.