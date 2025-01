Il Como si muove per tre attaccanti. Intanto, Dele Alli sarà tesserato, mentre Baselli si prepara a partire

Il Como continua a muoversi per rinforzarsi sul mercato, nell’ottica di raggiungere la salvezza in questa seconda parte di campionato. L’ultima novità è stata la decisione di tesserare Dele Alli, che tornerà quindi a giocare con la squadra di Fabregas.

Ma non finisce qui, perchè la società si muove per un attaccante. Il club lomnardo si è mosso nelle ultime ore per Ngonge, Yeremay e anche Dennis Man , che il Como ha chiesto al Parma. Non sono comunque gli unici esterni che si seguono.

Gli ultimi due sembrano essere i più complicati, dato che nè il Parma nè il Deportivo li vorrebbero cedere, mentre il Como li vorrebbe in prestito con diritto.

Intanto, in uscita c’è Daniele Baselli.

Il punto sul mercato del Como

Un altro rinforzo arriverà sicuramente a centrocampo: verrà infatti tesserato lo svincolato Dele Alli, che da tempo si allenava con la squadra di Fabregas. L’inglese, al momento indisponibile a causa di problemi fisici, ha scelto la maglia numero 8, che dovrebbe vestire al posto di Baselli, ormai prossimo all’addio.