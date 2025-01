Catanzaro, in arrivo Ilie dal Nizza: i dettagli

Il Catanzaro si assicura un giovane rinforzo dalla Ligue 1: i dettagli

Il Catanzaro ha chiuso per l’arrivo di Rares Ilie, centrocampista offensivo classe 2003 del Nizza: arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore fa parte della nazionale rumena under 21 e il ds del catanzaro, Ciro Polito, lo sta per regalare alla squadra calabrese.

Il ventunenne è stato prelevato dal Nizza nell’estate del 2022 per 5 milioni e ha trascorso le ultime stagioni in prestito.

Nella stagione in corso ha giocato due volte col Nizza in Ligue 1. Ora la sua nuova avventura sarà in Italia in Serie B.