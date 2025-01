Accordo tra lo Zenit e il Botafogo per Luiz Henrique, ma il giocatore frena tutto: la Fiorentina vira su Man

Accordo tra lo Zenit San Pietroburgo e il Botafogo per Luiz Henrique, ma il giocatore non vuole la Russia: la Fiorentina punta Man.

Lo Zenit San Pietroburgo ha raggiunto un accordo con il Botafogo per il trasferimento di Luiz Henrique, promettente attaccante brasiliano finito nel mirino della Fiorentina.

Il club russo è pronto a versare 35 milioni di euro per assicurarsi il talento, una cifra record che segnerebbe la vendita più costosa nella storia del Glorioso. A riportarlo è Andrè Hernan.

L’operazione, però, non è ancora conclusa. Il motivo? Luiz Henrique non è entusiasta all’idea di trasferirsi in Russia. Nonostante l’intesa tra le due società, il giocatore non ha ancora accettato la destinazione.

La notizia rappresenta un cambio di programma anche per la Fiorentina, che aveva seguito da vicino Luiz Henrique, salvo poi essere superata dall’offerta dello Zenit. Ora, il club viola si prepara a puntare su Dennis Man, alternativa già individuata come piano B in caso di mancata riuscita dell’affare.

