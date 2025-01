Il Lens su Mathew Ryan della Roma: l’operazione sbloccherebbe per Gollini

Il Lens è su Mathew Ryan, portiere di riserva della Roma: la situazione

Come riportato da L’Équipe, il Lens è su Mathew Ryan, portiere australiano e riserva di Svilar nella Roma. Il club francese è alla ricerca di qualcuno a cui affidare la difesa dei pali dopo la partenza di Brice Samba verso il Rennes.

--> -->

Il club, attualmente 7° in Ligue 1, avrebbe quindi messo nel mirino il classe 1992, che ha voglia di tornare titolare dopo le esperienze internazionali con Brugges, Brighton e AZ Alkmaar tra le altre.

Sempre come riporta il quotidiano sportivo francese, le parti sono in contatto e un accordo è molto vicino a essere trovato. L’australiano ha disputato una sola partita con la squadra della Capitale, in Coppa Italia.

L’addio di Ryan alla Roma di Ranieri aprirebbe le porte, come anticipato, all’arrivo di Pierluigi Gollini in giallorosso.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO