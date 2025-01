Nuovo volto in dirigenza per l’Inter: Massimiliano Catanese sarà il nuovo Chief of Staff.

L’Inter ha annunciato l’ingresso di Massimiliano Catanese nella società con il ruolo di Chief of Staff a partire da mercoledì 1° gennaio 2025.

Già amministratore delegato di M-I Stadio S.r.l. dal mese di ottobre 2024, Catanese collaborerà a stretto contatto con il top management del Club e con la proprietà Oaktree, contribuendo allo sviluppo strategico e operativo delle attività nerazzurre.

Laureato in Business Management presso l’Università Bocconi di Milano, Massimiliano Catanese vanta oltre vent’anni di esperienza in ruoli dirigenziali, sia in aziende che in società di consulenza, con un focus su ambiti chiave quali sviluppo strategico, integrazioni aziendali, gestione finanziaria, negoziazioni e project management.

Queste competenze, maturate in contesti sia nazionali che internazionali, lo rendono una figura di spicco nel panorama manageriale.

Nuovo ingresso per l’Inter in società

Dopo l’acquisizione dell’Inter da parte di Oaktree nel giugno 2024, Catanese ha ricevuto il compito di condurre un approfondito assessment delle strutture e dei processi interni del Club.

Collaborando con tutti i dipartimenti aziendali, ha svolto il ruolo di principale punto di riferimento interno per la nuova proprietà, gettando le basi per una gestione ancora più efficiente e integrata.

Nel suo incarico come Chief of Staff, Massimiliano Catanese fungerà da raccordo strategico tra il top management e la proprietà Oaktree. Supervisionerà direttamente le attività di alcune aree aziendali fondamentali, a supporto sia delle funzioni sportive che corporate del Club.

L’Inter lo annuncia sul proprio sito: “FC Internazionale Milano dà quindi il benvenuto a Massimiliano Catanese nel Gruppo Inter, augurandogli un proficuo lavoro e un futuro di successi”.