David Pizarro torna a giocare: vestirà la maglia dei Boomers in Kings League Italia.

La Kings League Italia prosegue i propri innesti in vista del campionato italiano, in programma per la fine di gennaio.

I Boomers, squadra di Fedez, hanno ufficializzato un nuovo arrivo: David Pizarro, che sarà una delle wild card insieme ai già annunciati Daniele Cacia e Justyn D’Ippolito.

L’ex giocatore di Udinese, Roma, Fiorentina e Inter torna a giocare, dunque, in questa nuova avventura italiana, in un campionato emergente come la Kings League.

Il club di Fedez lo ha annunciato sul proprio profilo Instagram.

David Pizarro ai Boomers: “El Pek” torna a giocare

Dopo aver lasciato il segno nel calcio italiano con le maglie di Udinese, Roma, Fiorentina e Inter, David Pizarro si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

L’ex centrocampista cileno ha ufficializzato il suo approdo nella Kings League, dove indosserà la maglia dei Boomers, squadra presieduta dal noto cantante e influencer Fedez.

Questa nuova avventura segna il ritorno di Pizarro in Italia, pronto a mettersi in gioco in uno dei campionati più innovativi e seguiti del momento.