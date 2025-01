Lutto nel mondo del calcio: è morto Aldo Agroppi

Lutto nel mondo del calcio: è morto all’età di 80 anni l’ex calciatore (poi allenatore e opinionista in tv) Aldo Agroppi.

Aldo Agroppi, figura di spicco del calcio italiano, è scomparso all’età di 80 anni. Nato a Piombino (Livorno), dove era ricoverato negli ultimi giorni, Agroppi ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio come calciatore, allenatore e opinionista televisivo.

La sua carriera da giocatore è particolarmente legata al Torino, con cui ha collezionato circa 300 presenze.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Agroppi ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando diverse squadre italiane, e successivamente si è affermato come opinionista televisivo, apprezzato per le sue analisi schiette e competenti.

Agroppi era già da qualche giorno ricoverato in ospedale per via di una polmonite bilaterale.