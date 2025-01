Milan, il Tottenham insiste per Tomori

Superato l’Aston Villa nella corsa per il difensore inglese: la situazione

In casa Milan continua anche il mercato in uscita. Fikayo Tomori è molto seguito in Inghilterra.

In queste ultime ore, il Tottenham sta insistendo per il difensore inglese: superato, ad ora, l’Aston Villa in questa corsa a due (che vorrebbe il calciatore in prestito).

Per il calciatore rossonero si tratterebbe di un ritorno in Premier League: Tomori, infatti, ha già collezionato 27 presenze con la maglia del Chelsea.

In questa stagione, sono 21 le presenze collezionato dal difensore – e 1 assist – tra campionato e coppe.