Roma, sondaggio del Fulham per Soulé: la situazione

L’attaccante argentino della Roma, Matias Soulé, è finito nel mirino del Fulham: la situazione

Il Fulham ha messo nel mirino il classe 2003, arrivato in estate dalla Juventus ma che finora non ha trovato molto spazio.

Il club inglese non è l’unico sull’ex Velez, ma è quello che ha mosso i passi più concreti e convinti, che sarebbe pronto a portarlo in Inghilterra in prestito oneroso.

La Roma non ha ancora preso una decisione definitiva, quindi c’è attesa per quel che sarà la posizione della società giallorossa.

In questa stagione, l’argentino ha giocato 12 partite in Serie A, segnando una rete contro il Verona.