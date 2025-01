Napoli, il punto sul centrocampo tra entrate e uscite

La situazione a centrocampo

Attualmente in testa al campionato, il Napoli cerca il modo di rafforzare quanto più possibile la rosa in vista del girone di ritorno.

Per quanto riguarda il centrocampo, infatti, ci sono diverse novità sia in entrata che in uscita.

Come detto nelle ultime settimane, i nomi accostati al club sono stati quelli di Pellegrini e Fazzini in entrata.

In uscita, invece, c’è sempre Folorunsho.

Centrocampo Napoli, le situazioni di Fazzini e Pellegrini

Dopo l’ottima prova e il gol nel derby contro la Lazio, si allontana e sfuma quasi definitivamente il nome di Lorenzo Pellegrini. La rete e la fascia da capitano lo hanno rilanciato nello scacchiere di Ranieri.

In lista, rimane sempre Fazzini: l’offerta presentata all’Empoli è superiore rispetto a quella della Lazio, ma il calciatore pensa di trovare più spazio con quest’ultima. L’idea in questo momento è puntare più su un giocatore giovane, di prospettiva.

Folorunsho in uscita

Per quanto riguarda le uscite, rimane caldo il nome di Folorunsho direzione Fiorentina.

Da ormai diverse settimane, il club viola ha individuato nel centrocampista italiano il profilo adatto per rinforzare il centrocampo di Raffaele Palladino. La Fiorentina sta, dunque, lavorando per chiudere l’operazione.