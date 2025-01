Da Danso ad Antonio Silva: le novità in casa bianconera

La Juventus lavora per rinforzare la propria difesa. I bianconeri hanno chiesto Danso, difensore del Lens, in prestito ma il club francese non apre a questo tipo di situazione.

I nomi, dunque, sono quelli di Araujo, Hancko e Antonio Silva, come già sottolineato nei giorni scorsi.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO