Fiorentina-Napoli, non solo campo: gli intrecci di mercato

La società viola continua a lavorare per arrivare al centrocampista del Napoli: la situazione

Nella sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli – in programma oggi, sabato 4 gennaio alle ore 18 – non ci saranno solo i tre punti in palio. Una sfida nella sfida, in campo e sul mercato: da ormai diverse settimane, il club viola ha individuato nel centrocampista italiano il profilo adatto per rinforzare il centrocampo di Raffaele Palladino.

La Fiorentina sta, dunque, lavorando per chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto dal Napoli. Una trattativa, però, che rappresenterebbe un effetto domino per le due squadre e nel mercato italiano.

In questa stagione, Michael Folorunsho ha giocato sette partite tra Serie A e Coppa Italia, non trovando ancora il gol.

Prima di procedere, infatti, il club azzurro vorrebbe prima assicurarsi un sostituto. Sulla lista di Manna c’è il nome di Jacopo Fazzini dell’Empoli: nel mirino anche della Lazio (che sembrerebbe avanti nella corsa a due con gli azzurri), il Napoli non molla e, nelle ultime ore, ha rilanciato la sua offerta per il centrocampista italiano.

Fiorentina, tra cessioni e possibili nuovi arrivi

Per il ritorno in Argentina di Martinez Quarta in Argentina è solo una questione di ore: nel corso della notte, infatti, è stato raggiunto l’accordo tra la Fiorentina e il River Plate. L’operazione si chiuderà per circa 7 milioni di euro. Una volta definita, il giocatore avrà dunque l’ok definitivo per tornare in Argentina

La Fiorentina, però, non aspetta e sul mercato sta dimostrando di essere tra le più attive: annunciato l’arrivo di Nicolas Valentini – già a Firenze da qualche giorno – la società viola aspetta il via libera da parte del Monza per Pablo Marí. L’ex Arsenal è un’espressa richiesta di Raffaele Palladino e i due hanno lavorato insieme in biancorosso.

Napoli, tra le più attive sul mercato

Non solo Fiorentina. Anche il Napoli è molto attivo in questa sessione di calciomercato. L’attuale capolista del campionato sta lavorando su diversi fronti: dalla possibile cessione di Folorunsho e la volontà di assicurarsi Jacopo Fazzini, fino alla questione portiere.

Antonio Conte avrà presto un nuovo vice-Meret: si sta definendo lo scambio con il Cagliari tra Simone Scuffet e Elia Caprile. L’operazione si sta perfezionando. Simone Scuffet passerà al Napoli in prestito, mentre Elia Caprile compirà il percorso inverso. La società sarda avrà anche la possibilità di riscattare l’ex portiere del Bari. Il diritto di riscatto è fissato a 8 milioni di euro. La chiusura dell’operazione potrebbe esserci nella giornata di lunedì.