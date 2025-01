Le possibili scelte di Raffaele Palladino per la sfida contro il Napoli.

Torna in campo anche la Fiorentina. Ad aprire questo 2025 ci sarà la sfida contro il Napoli di Antonio Conte, attualmente capolista a pari punti con l’Atalanta.

I viola ospiteranno gli azzurri al Franchi di Firenze sabato 4 gennaio alle ore 18:00. I tre punti saranno importanti da entrambe le parti per scalare posizioni in classifica.

“Abbiamo rispetto per la Fiorentina. È la squadra che produce più scatti di velocità durante la partita a dimostrazione che ha giocatori molto forti. Stanno facendo molto bene ma noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita e crescere“, ha dichiarato l’allenatore del Napoli, in conferenza stampa, in vista del match.

In attesa del fischio d’inizio, vediamo quindi quali sono le possibili scelte di Raffaele Palladino in vista del big match della diciannovesima giornata di Serie A.

Fiorentina, la probabile formazione contro il Napoli

Poche novità per Palladino che si affida ai titolari per il match contro il Napoli. In porta confermato De Gea. A comporre la linea difensiva ci saranno Comuzzo e Ranieri centrali accompagnati da Dodò e Gosens esterni. La coppia di centrocampo sarà formata da Adli-Cataldi. In attacco Kean supportato da Colpani, Gudmundsson e Sottil.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Fiorentina-Napoli, dove vedere in tv e streaming

Il big match della 19esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 4 gennaio alle 18, sarà visibile in tv e streaming in esclusiva su DAZN.