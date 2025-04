Le parole dell’allenatore della Sampdoria, Leonardo Semplici, nella conferenza stampa in vista della gara contro lo Spezia

“Frosinone punto più basso, trovate le motivazioni del ko ora ripartiamo. Di fronte alla paura scappi, ti blocchi o combatti: noi abbiamo deciso di combattere”: questi i pensieri e le parole di Leonardo Semplici a due giorni dalla sfida con lo Spezia di D’Angelo.

Gara fondamentale per i blucerchiati, in cerca di punti determinanti in chiave salvezza. Che Leonardo Semplici ha introdotto così, a partire dalla settimana appena passata tra sconfitta col Frosinone e la contestazione dei tifosi.

“Abbiamo cercato di compattarci, quella di sabato è stata una sconfitta che ci ha fatto male, ma abbiamo analizzato con i ragazzi le motivazioni. Abbiamo cercato di migliorare quello che secondo noi abbiamo sbagliato, abbiamo lavorato anche sui nostri punti di forza dando seguito a quanto fatto fino alla sconfitta contro il Frosinone, chiarendo che una partita non deve condizionare il nostro lavoro e il nostro cammino”, ha detto l’allenatore.

Per poi continuare: “Le motivazioni del pesante ko? Sono diverse, ma è giusto tenerle nel nostro spogliatoio e far sì che non accada di nuovo. Sono convinto di averle trovate e di aver lavorato per provare a migliorare”.

Sampdoria, le parole di Semplici in vista dello Spezia

L’obiettivo è ora quello di tirarsi fuori dalla zona calda della classifica, speranza diversa da quella immaginata a inizio stagione: “Squadra consapevole del momento che sta attraversato? Abbiamo consapevolezza di sapere che lottiamo per la salvezza, è chiaro a tutti. Prima qualcuno poteva pensare anche ad altro, oggi abbiamo un obiettivo chiaro in mente che è la salvezza. Stiamo lavorando per fare altri tipi di prestazioni e risultati. Possibile cambio modulo? Non credo sia importante quello, ma la mentalità e lo spirito che metteremo in campo a Spezia. La leva da usare coi ragazzi? C’è paura, la paura si può affrontare in tre modi: o scappi, o ti blocchi o combatti. Noi abbiamo deciso di combattere”.

Utilizzando il pesante ko col Frosinone come molla per rilanciarsi. “Bisogna focalizzare il nostro lavoro anche su questo aspetto. Il Frosinone è stato il punto più basso che abbiamo toccato, ora ci dobbiamo rimbalzare attraverso il lavoro per ripartire. Io ho due certezze che ho trasferito ai miei giocatori, le uniche due cose che posso controllare: il lavoro sul campo, mio e dei giocatori e l’avere degli uomini che da qui alla fine faranno di tutto per salvare la Sampdoria. Scelte contando su questo aspetto? Non parlo di fragilità, di pressione, parlo di mentalità: io voglio mentalità dalla squadra e dai giocatori che alleno. Si può perdere, ma con dignità e rispetto per la maglia che si indossa. Scenderà in campo chi in questo momento mi darà maggiori garanzie sotto tutto i punti di vista”.

Infermeria e futuro

Capitolo infermeria, con Cragno, Riccio e Oudin ad inizio settimana a parte, Semplici ha detto in vista di Sampdoria-Spezia: “Sono tutti a disposizione, anche Riccio e Ouden hanno avuto contusioni di giornata, ma stanno bene. Spezia un bivio anche per me? – dopo le voci di un possibile cambio in panchina post Frosinone – Il fatto è che sono qui, il resto non conta. Se avessi letto quello che è stato scritto avrei preso la strada di casa. Vado avanti in maniera convinta per cercare di portare la mia squadra alla salvezza”. Mettendo anche in campo, come chiesto in settimana dai tifosi, quella rabbia che chi sostiene la Sampdoria dagli spalti sta provando: “Questa delusione va trasformata in rabbia positiva, per cercare di reagire anche a livello personale e di orgoglio, di non meritarsi questo tipo di classifica. Samp squadra quali mai arrabbiata in stagione? Se si guarda la partita di sabato scorso è tutto da buttare, se si guardano le partite precedenti questa rabbia si è vista. Anche in dieci e in nove ha dimostrato di avere carattere”.

Quello che servirà per affrontare uno Spezia che sta lottando per le zone più alte della classifica: “È una squadra difficile, sta facendo bel campionato, ha valori. Stiamo cercando di studiare bene l’avversario per portare a casa il risultato. Meglio affrontare una big in questo momento? Vedendo le prestazioni si, ma stiamo affrontando squadre tutte sopra di noi, la mentalità e l’approccio devono essere sempre gli stessi, per fare più punti possibili da qui alla fine. Difficoltà con le piccole? Non è facile individuare le problematiche, quando la Samp ha dovuto fare la partita ha trovato più difficoltà. Sono cose che stiamo analizzando. Ci sono diverse cause, ora bisogna però azzerare tutto. La sconfitta ci deve dare motivi di rivalsa, per fare i punti importanti per la salvezza”.