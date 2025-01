Napoli, nelle prossime ore offerta a Casadei e al Chelsea

Nelle prossime ore il Napoli è pronto a fare la prima offerta al Chelsea per Cesare Casadei, centrocampista classe 2003

Dopo il sorpasso sul Torino e sulla Lazio nella giornata di ieri, 7 gennaio, il Napoli è pronto nelle prossime ore a fare la prima offerta sia al Chelsea sia a Cesare Casadei.

Il centrocampista vuole tornare in Italia e gli azzurri mirano a chiudere il prima possibile la trattativa per evitare l’eventuale ulteriore concorrenza del Torino e della Lazio.

Come raccontato già ieri i rapporti tra il Napoli e il Chelsea sono già buoni con Manna che voleva prendere il centrocampista italiano già in estate. L’allenatore in seconda di Antonio Conte, Stellini, poi, stravede per il classe 2003, dopo averlo conosciuto nell’esperienza con l’allenatore pugliese all’Inter.

Hasa resterà a Napoli

Per quanto riguarda il giovane Luis Hasa, di cui l’ufficialità del trasferimento è arrivata oggi, il Napoli vuole valutarlo per farlo restare.