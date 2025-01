Il Milan tratta Lucas Gourna-Douath del Salisburgo

A sorpresa il Milan tratta Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese classe 2003 del Red Bull Salisburgo

Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri in questo momento non sono solo alla ricerca di un attaccante ma anche di un centrocampista.

A incidere sulla decisione di questa ricerca, sicuramente, c’è anche l’infortunio di Loftus-Cheek. Nella giornata di ieri, 10 gennaio, poi, i rossoneri avevano fatto un tentativo per Billing pochi attimi prima che il calciatore danese prendesse l’aereo per l’Italia.

Tentativo che non è riuscito ma che ha dato un chiaro indizio sulla necessità di rafforzare il centrocampo rossonero.

Per questo motivo il Milan è su Lucas Gourna-Douath del Salisburgo, che piace anche ad altri club italiani. Il calciatore francese ha preso parte in questa stagione a 11 gare di campionato e a 5 di Champions League.

Chi è Lucas Gourna-Douath

Lucas Gourna-Douath è un centrocampista francese classe 2003. Nel 2023 è rientrato nella top 25 dei finalisti del Golden Boy per il miglior under 21 che gioca in un campionato europeo. Cresciuto nel settore giovanile del Saint-Etienne ha fatto il suo esordio all’età di 17 anni contro l’Olympique Marsiglia.

Nel 2022, poi, è passato al Red Bull Salisburgo con cui ha totalizzato 89 presenze. Nonostante la giovane età, in più, ha già preso parte a 16 gare di Champions League.