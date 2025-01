Da Okafor-Lipsia a Walker e Tomori: il punto sul mercato del Milan

Dalla trattativa di Noah Okafor al Lipsia alla situazione di Walker e Tomori: il punto sul calciomercato del Milan

Tanti i tavoli e le trattative in cui è ancora oggi impegnato il Milan. I rossoneri per quanto riguarda l’attacco continuano ad aspettare una risposta da Marcus Rashford del Manchester United.

Per quanto riguarda la trattativa Okafor-Lipsia, che sembrava destinata a una conclusione positiva, la situazione ormai è quella di un sostanziale stand-by. I tedeschi non sono più del tutto convinti di portare a termine l’operazione, e stanno valutando intanto anche altri profili. Da capire dunque se la situazione si sbloccherà nei prossimi giorni.

In difesa, come riportato dal Telegraph, i rossoneri avevano sondato la situazione di Kyle Walker, in partenza dal Manchester City come annunciato in conferenza stampa da Pep Guardiola

La possibilità per il Milan di inserire in rosa il difensore inglese dei Citizens, però, era legata all’eventuale uscita di Tomori. Resta da capire, quindi, se la situazione legata all’ex Chelsea rimarrà immutata o cambierà, e se l’opzione Walker possa rimanere a prescindere.

Milan, il punto su Tomori

Quando sulla panchina c’era Paulo Fonseca, Tomori sembrava destinato a lasciare il Milan. Sul centrale di difesa inglese, infatti, c’era e c’è ancora oggi la Juventus, pronta a offrire 20 milioni di euro.

Con l’arrivo di Conceiçao, però, la situazione di Tomori è cambiata: il difensore inglese è tornato titolare e centrale nei piani rossoneri. Nei prossimi giorni quindi si capirà in che modo cambierà lo scenario del calciomercato rossonero anche per quanto riguarda la difesa.