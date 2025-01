Como, offerta al PAOK per il giovane Mythou

Il Como di Cesc Fabregas ha fatto un’offerta per Anestis Mythou, attaccante greco classe 2007 che gioca nel PAOK

Non solo grandi colpi per il presente: oltre ai vari Diao, Caqueret e Dele Alli, il Como pensa anche al futuro.

Il club lombardo ha individuato un profilo interessante in Anestis Mythou, attaccante greco del PAOK classe 2007.

Mythou ha segnato 9 gol e fornito 3 assist in 9 partite con la formazione U19 del PAOK.

Il Como ha già inviato un’offerta ufficiale al PAOK, che per il momento non vorrebbe privarsi di Mythou, ritenuto un talento importante per il futuro. Ma nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo tentativo.

Presente, ma anche futuro. Tutte scelte che non fanno altro che confermare le intenzioni del Como, che non smette di avere uno sguardo puntato anche sulla crescita del proprio club. Dopo i recenti movimenti di mercato, che hanno visto arrivare nella squadra di Fabregas Diao, Caqueret e Dele Alli, la formazione lombarda si è mossa anche per un giovane di prospettiva.

Si chiama Anestis Mythou ed è un attaccante greco classe 2007. Punta centrale forte fisicamente, il greco vanta anche diverse presenze con le giovanili della Nazionale greca. Con l’U19 sono già 6 i gettoni collezionati, in cui ha trovato anche un gol.