Pressing del Como su Ikone: la Fiorentina aspetta la risposta del Nantes

Como e Nantes stanno seguendo Ikone, attaccante della Fiorentina: il francese preferirebbe restare in Italia

Non solo entrate, ma anche uscite per quanto riguarda la Fiorentina di Palladino.

Jonathan Ikone, attaccante esterno dei viola, è finito nel mirino del Como, che vorrebbe chiudere la trattativa per il prestito già nella giornata di martedì 28 gennaio.

La Fiorentina sta prima aspettando una risposta da parte del Nantes, altro club che si è mosso per il francese.

Il giocatore viola preferirebbe però restare in Italia e starebbe spingendo per chiudere l’operazione con il Como.

Como su Ikone della Fiorentina

Non si ferma il mercato del Como, ancora alla ricerca di rinforzi. Tante le operazioni concluse fino a ora dalla squadra allenata da Fabregas, che confermano le grosso ambizioni del club. Tra i nuovi obiettivi c’è Jonathan Ikone, attaccante esterno in uscita dalla Fiorentina.

Il francese, che con il Lille è stato campione di Francia, conta 23 presenze totali tra campionato, Coppa Italia e Conference League, per un totale di poco meno di mille minuti in campo. Statistiche impreziosite dalle 4 reti siglate nella competizione europea, mentre in Serie A l’esterno non è mai riuscito a trovare l’incisività sotto porta con la maglia della Fiorentina.