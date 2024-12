Juventus, Buffon: “Basta con il paragone tra Thiago Motta e Allegri”

La leggenda della Juventus, Gianluigi Buffon, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della sua ex squadra

Ci sono volti del calcio italiano che, quando rilasciano dichiarazioni, hanno immediatamente un forte spicco mediatico. Tra queste c’è Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana

In una lunga intervista rilasciata a “La Stampa“, l’ex bianconero ha toccato vari temi che riguardano il nostro campionato ma anche il suo vecchio club. Tra presente, passato e visioni sul futuro del calcio.

“Il nostro campionato sta cambiando. Stiamo crescendo, credo che dopo quello inglese ci siamo noi. Per me sta mutando il pensiero: ora si vedono tanti allenatori che stanno rivoluzionando la nostra cultura. E questo porta più divertimento nel guardare le gare della Serie A“, ha commentato il portiere italiano.

Poi, non sono mancati dei commenti sul momento che sta vivendo l’Atalanta e sul continuo paragone che viene fatto circa l’allenatore della Juventus.

Le parole di Buffon sulla Juventus nella sua intervista

“Come ho già detto diverse volte, nutro grandissima stima nei confronti di Thiago Motta. È preparato, meticoloso e molto attento ai dettagli“, ha esordito Buffon. Che continua: “Ho grande fiducia nel suo lavoro. La Juventus ha deciso di cambiare tutto dalle radici, quindi è normale che ci voglia tempo“.

Sul paragone con Massimiliano Allegri, l’estremo difensore ha detto: “Bisogna smettere di fare questo ragionamento. Thiago Motta è all’inizio della sua carriera da allenatore, Allegri ha vinto tanto. Questo paragone non sta né in cielo né in terra e chi continua ad aizzarlo lo fa solo per infastidire l’ambiente“.

Buffon: “Quello dell’Atalanta è un progetto lungimirante”

L’ex portiere ha poi commentato anche ciò che sta creando l’Atalanta in Serie A e in Europa: “Nella vita come nel calcio, se vuoi arrivare a certi livelli devi lavorare. Ed è quello sta facendo l’Atalanta da diversi anni: per questo non mi sorprendono“.

E conclude: “Credo siano un modello da seguire che fa bene a tutto il nostro calcio. La famiglia Percassi è da anni che ha messo in piedi questo progetto e sono stati lungimiranti nel farlo“.