Calafiori, Yamal e non solo: le 10 rivelazioni del 2024

Il 2024 è stato un anno ricco di calcio. Campionati, coppe continentali e tanti talenti sbocciati. Ecco le 10 rivelazioni dell’anno

Si avvicina il triplice fischio per il 2024. Questo anno ci ha regalato grandi partite, finali entusiasmanti e tanti giocatori che hanno iniziato la stagione sottotraccia e sono diventati elementi imprescindibili dei loro club.

Tra questi, spicca il nome di Riccardo Calafiori. Il giocatore, tra i protagonisti della Serie A 2023/2024, ha contribuito alla storica qualificazione del Bologna in Champions League e si è ritagliato uno spazio importante con l’Italia agli Europei. Le ottime prestazioni del difensore hanno attirato le attenzioni dell’Arsenal che, in estate, ha acquistato il classe 2002 dal Bologna per 45 milioni di euro.

Sempre in Italia, chi si è rivelato decisivo è Ademola Lookman. Il giocatore classe ’97 ha guidato la Dea in una stagione da 10 e lode. Con il club nerazzurro, il fantasista nigeriano ha raccolto 42 presenze e 22 gol nel 2024. Inoltre, Lookman ha vinto l’Europa League con una tripletta in finale contro l’inarrestabile Bayer Leverkusen e, di recente, ha collezionato il suo primo Pallone d’oro africano.

Tra le rivelazioni del 2024 c’è Michael Olise. In estate, il gioiello del Crystal Palace si è trasferito al Bayern Monaco per 50 milioni dopo una grande stagione in Premier. L’impatto con la maglia dei bavaresi è stato impressionante. Ai 5 gol e 7 assist raccolti dal giocatore nelle 15 partite di Bundesliga si aggiungono le 4 reti in 6 gare di Champions League. Inoltre, nell’anno che volge al termine, Olise ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi e ha esordito con la Nazionale francese.

Il Barcellona nel segno di Yamal e Cubarsì

Parlare di Lamine Yamal significa già sfogliare pagine di storia del calcio. Il 2024 ha consacrato il talentino spagnolo, rivelatosi essenziale nel gioco della Spagna e del Barcellona. Con le Furie Rosse, Yamal ha vinto l’Europeo, stabilendo (come al solito) nuovi record. Tra questi il titolo di più giovane esordiente in un campionato continentale, di più giovane assistman, marcatore e vincitore del trofeo. Lamine ha concluso l’anno con 44 presenze in blaugrana arricchite da 10 gol e 10 assist. Oltre ai numeri, Yamal ha collezionato il premio Kopa (il più giovane a vincerlo) e tanti altri meritati riconoscimenti.

Sull’onda di Lamine c’è un altro talento del Barcellona: Pau Cubarsì. Il difensore classe 2007 ha scalato in fretta le gerarchie fino a ottenere una maglia da titolare del Barça. Nel 2024, il forte centrale ha raccolto 38 presenze nella Liga. Quest’anno, Cubarsì è sempre sceso in campo, diventando un pilastro della squadra di Flick. Inoltre, il difensore ha vinto la medaglia d’oro con la Spagna alle Olimpiadi, iniziando ad arricchire il proprio palmares.

“Cold Palmer”, la sorpresa Guirassy e l’affermazione di Mainoo

Il nome a sorpresa del 2024 è quello di Serhou Guirassy. L’attaccante ha dominato nella scorsa Bundesliga con lo Stoccarda, ritoccando i record del club. Lo scorso 13 aprile, infatti, la punta africana ha raggiunto quota 25 reti stagionali, superando il precedente record di Mario Gomez. Durante l’estate, l’attaccante ha cambiato squadra e si è accasato al Borussia Dortmund ma non ha perso il vizio del gol. In Champions League, il guineano è una certezza: 6 partite, 6 reti.

Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni è Cole Palmer. Nel 2024, l’inglese è stato il protagonista della Premier League con il Chelsea. L’ex Manchester City ha segnato 25 gol in 34 presenze di campionato, vincendo anche il premio di miglior giovane della stagione. Lo scorso 28 settembre, “Cold” Palmer ha siglato 4 reti nel primo tempo del match tra Chelsea e Brighton. Grazie alla super prestazione, il numero 20 dei Blues è entrato nella storia della Premier come primo giocatore a segnare un poker nei primi 45 minuti di gara.

Mainoo è una delle stelle della Nazionale inglese. Il giovanissimo centrocampista è stato titolare nella fase a eliminazione diretta degli scorsi Europei. La centralità di Mainoo nel progetto della Nazionale non è frutto del caso. Nel 2024, il centrocampista è diventato un punto fisso del Manchester United. Il 28 gennaio, il classe 2005 ha segnato il suo primo gol con i Red Devils nel match di FA Cup contro il Newport County e quattro giorni dopo ha siglato la prima rete in Premier League contro il Wolverhampton.

Il PSG di Barcola e la novità Marmoush

A Parigi, il vuoto lasciato dall’addio di Mbappè è stato colmato da Bradley Barcola. L’anno del francese è stato un crescendo di gol ed emozioni. Nel 2024, l’esterno ha raccolto 28 presenze, con 12 reti e 7 assist. Barcola ha vissuto grandi emozioni anche con la Francia. Deschamps ha deciso di convocare il talento francese per gli Europei disputati in Germania. Il 6 settembre, Barcola ha segnato la prima rete con la sua Nazionale contro l’Italia dopo appena 13 secondi, il gol più veloce nella storia della Francia.

Omar Marmoush ha catturato l’attenzione in Bundesliga. L’attaccante egiziano sta trascinando il suo Eintracht Francoforte, terzo in campionato. L’ex Wolfsburg sta vivendo uno dei periodi di forma migliori della sua carriera. Nel 2024, l’attaccante africano ha messo a segno 18 gol in 29 partite. Marmoush ha aumentato i ritmi giornata dopo giornata, entrando di diritto tra le 10 rivelazioni del 2024.