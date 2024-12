Il calcio non si ferma neanche a Natale: ecco dove si gioca il 25 dicembre

Il calcio non si ferma neanche nel giorno di Natale.

Se in Italia il pallone smetterà di rotolare il 25 dicembre, per altri paesi non è certo così.

In diverse nazioni infatti, si scenderà in campo anche nel giorno di Natale.

Tanzania, Somalia e non solo: ecco dove si gioca anche il 25 dicembre.

Tra i paesi in cui più squadre si preparano a scendere in campo a Natale, ci sono sicuramente Tunisia ed Egitto. Nella prima si giocheranno infatti partite per la Ligue Professionelle 1 e la Ligue 2. Rispettivamente la Serie A e la Serie B nazionale. Mentre, in Egitto, si scenderà in campo con diverse partite della Premier League egiziana. In Tunisia, si preparano a scendere alle ore 14:00 Gafsa ed Esperance Tunis, rispettivamente la sedicesima e la quinta classificata della massima serie. Mentre, nella Ligue 2, sono diverse le partite pronte a prendersi la scena: Agareb-Progres Sakiet, ES Jerba-Sidi Bouzid e l’importante sfida tra Kasserine e BS Bouhailja, dove i primi cercheranno di portare a casa i 3 punti per mantenere la testa della classifica.

In campo nel giorno di Natale anche diverse partite del campionato libico e della Ligi Kuu Bara, ovvero il massimo campionato della Tanzania. In quest’ultimo, gli Young Africans cercheranno di vincere per raggiungere e poi superare il Simba, squadra prima classificata. Anche in Somalia il pallone non smetterà di rotolare il 25 dicembre, con Gasco ed Elman chiamate a riscattare un inizio in National League non del tutto positivo.

Non solo club il giorno di Natale: ecco le nazionali che scenderanno in campo

Nel giorno di Natale, non scenderanno in campo solo squadre di club. Arabia Saudita, Yemen, Bahrain e Iraq giocheranno infatti nel secondo turno dell’Arabian Gulf Cup. Tutte e 4 le squadre si trovano nel Gruppo B della competizione, la cui campione in carica è proprio la nazionale dell’Iraq.

Infine, in campo anche Sudan ed Etiopia: le due formazioni si contenderanno il passaggio del turno nelle qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa, dopo che l’andata ha visto i sudanesi imporsi con il risultato di 0-2 in casa degli etiopi.