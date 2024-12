Nei sedicesimi di Coppa di Francia il Psg affronterà l’Espaly, che solitamente gioca in un piccolo stadio ricavato da una cava

La magia delle coppe in giro per l’Europa, alla quale partecipano i club praticamente di ogni divisione calcistica, porta spesso a raccontare storie particolari. L’ultima di queste arriva dalla Francia, dove il Paris Saint-Germain di Gianluigi Donnarumma e compagni sfiderà l’Espaly, squadra che gioca nella National 3 (la nostra Serie C), il 15 gennaio in occasione dei sedicesimi di finale di Coup de France.

Il club guidato da Luis Enrique aveva strappato il pass per i sedicesimi vincendo ai rigori contro il Lens di Nzola grazie alle parate di Safonov, che era partito titolare tra i pali al posto del portiere italiano ex Milan.

L’Espaly nei 32esimi di finale aveva invece battuto a sorpresa il Digione, sempre ai rigori, guadagnando così una qualificazione storica, che vedrà il piccolo club francese sfidare una delle realtà più forti al Mondo.

Un’ulteriore curiosità? Quella che riguarda lo stadio della squadra di casa, ovvero lo Stade de Viouzou 2, un impianto incastonato in una vecchia cava situato a Espaly-Saint-Marcel, comune da poco meno di 4mila abitanti, con soli 460 posti a sedere e una sola tribuna. Una struttura che non potrà dunque ospitare questa gara, data l’importanza della sua copertura mediatica.

Coppa di Francia: dove si giocherà Psg-Espaly

Come detto, l’impianto del piccolo club francese, per quanto suggestivo possa essere, non potrà ospitare una partita di questo calibro. Tant’è che Christian Perbet, presidente dell’Espaly, ha già dichiarato a “L’Equipe” che sta lavorando per trovare un’altra collocazione.

“L’ipotesi che stiamo valutando riguarda quella di giocare alla stadio Marcel-Michelin di Clermont-Ferrand (distante 131 km da Espaly, n.d.r.). Da un punto di vista economico e di identità ha per noi più senso“, ha detto il presidente al quotidiano francese, togliendo molti dubbi sullo stadio dove si giocherà il match.

Il prossimo avversario del Paris Saint-Germain

L’Espaly occupa momentaneamente la decima posizione nel Gruppo I della Nation 3 dopo aver conquistato 12 punti in 11 partite. In Coppa ha battuto il Digione ai calci di rigore 4-3, dopo aver pareggiato 1-1 ai tempi regolamentari.

“Per i nostri calciatori e tifosi sarà un sogno che diventa realtà quello di affrontare una squadra così riconosciuta a livello mondiale“, ha commentato Perbet. Intanto, in attesa della comunicazione ufficiale sul luogo dove si terrà la sfida, la popolazione del piccolo club francese sta già iniziando a organizzarsi per seguire la propria squadra verso un’ulteriore, anche se poco probabile, impresa.