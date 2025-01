I rossoneri hanno provato a soffiare il centrocampista al club azzurro

A sorpresa, Philip Billing sarà un nuovo giocatore del Napoli, che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth.

Ancora più sorprendente però è il retroscena di mercato emerso poco dopo l’arrivo in Italia del centrocampista danese per sostenere le visite mediche e firmare con il Napoli (qui le immagini dell’arrivo).

Un tentativo in extremis per prendere il classe ’96 dal Bournemouth, infatti, lo ha fatto anche il Milan.

I rossoneri hanno provato a inserirsi poco prima della sua partenza verso l’Italia. Il giocatore però ha voluto mantenere la parola data al Napoli, che sarà quindi la sua nuova squadra.

Il retroscena

Quando era già stato trovato l’accordo, solo da formalizzare, per il trasferimento del calciatore dal Bournemouth al Napoli, è arrivato il tentativo di inserimento del Milan per Billing. Nelle ore successive Billing sarebbe salito sull’aereo per Fiumicino e ha voluto mantenere la parola data al Napoli.

I rossoneri hanno voluto capire se fosse possibile soffiarlo all’ultimo al Napoli, in seguito all’ultimo infortunio di Loftus-Cheek, che probabilmente salterà la prossima partita contro il Cagliari. Alla fine però questa idea si è risolta con un nulla di fatto.

Billing-Napoli: i dettagli del trasferimento

Alla fine sarà il Napoli la prossima squadra di Philip Billing, che lascia il Bournemouth dopo cinque stagioni e mezzo. O meglio, lo lascia almeno per i prossimi sei mesi. Infatti, il suo trasferimento avverrà sulla base del prestito gratuito fino a giugno, con diritto di ricatto a 10 milioni di euro.

In attesa di conoscere il suo futuro in estate, il danese si prepara a vivere questa seconda parte di stagione in Serie A. L’ormai ex Bournemouth è già arrivato a Roma per sostenere e visite mediche, prima di mettere la firma sul contratto che sancirà l’inizio ufficiale della sua nuova avventura.