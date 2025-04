Juventus, Allianz Stadium (IMAGO)

La società attiva nelle risorse digitali ha consolidato la propria posizione all’interno del club bianconero

Dopo l’acquisizione di una quota di minoranza, Tether vuole ora fare sul serio con la Juventus. La società attiva nelle risorse digitali, che nel mese di febbraio aveva ufficializzato l’ingresso nel club acquistando l’8,2% delle quote, ha ora consolidato la propria posizione assicurandosi il 10,12% – pari al 6,12% dei voting rights.

Un aumento che manifesta come la società di cui Paolo Ardoino è CEO abbia intenzione di prendere sempre maggiore terreno, come annunciato dallo stesso Ardoino.

Il comunicato ufficiale recita: “Tether Investments, SA de CV, membro del Tether Group (che include Tether International, SA de CV, l’emittente di USD₮, la più grande stablecoin al mondo con oltre 400 milioni di utenti a livello globale), ha annunciato oggi che il 15 aprile 2025 ha acquisito ulteriori azioni di Juventus Football Club SpA , portando la sua partecipazione totale a oltre il 10,12% del capitale azionario emesso, pari al 6,18% dei diritti di voto.

Questa mossa strategica segue l’acquisizione iniziale da parte di Tether dell’8,2% del capitale azionario emesso (che rappresenta poco più del 5% dei diritti di voto) del Club, consentendo a Tether di aumentare ulteriormente il suo investimento nell’iconica potenza calcistica torinese”.

Paolo Ardoino, azionista di minoranza della Juventus

Il comunicato

“L’investimento riflette l’impegno a lungo termine di Tether per il futuro della Juventus e la sua fiducia nel valore intrinseco e nel potenziale di crescita del Club. Segna inoltre l’inizio di quella che si prevede sarà una partnership profonda e reciprocamente vantaggiosa, volta a creare sinergie tra il mondo dello sport e quello della tecnologia. Infatti, la leadership di Tether nel settore degli asset digitali multimiliardari, combinata con i suoi investimenti multimiliardari in intelligenza artificiale, biotecnologie, social media e reti di distribuzione globali, ha il potenziale per apportare un valore ineguagliabile al club calcistico, aprendo nuove strade per la monetizzazione ed espandendo la sua portata globale in continenti e miliardi di persone.

A ulteriore dimostrazione del suo impegno a lungo termine, Tether è inoltre disponibile a partecipare a qualsiasi futura iniezione di capitale per contribuire a rafforzare le basi finanziarie di Juventus ed evitare la diluizione della sua posizione”.