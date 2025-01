Genoa, per l’esterno piace Sulemana. Più difficile Borges

Il Genoa è alla ricerca di un esterno d’attacco: da Sulemana a Borges, tutte le novità.

Nel corso del mercato di gennaio il Genoa vuole andare ad acquistare un esterno d’attacco e sta seguendo diversi nomi.

Il favorito è Sulemana, esterno classe 2002 del Southampton.

L’attaccante ghanese in questa stagione ha collezionato 9 presenze in Premier League e 2 in EFL Cup.

Un altro nome è quello di Goncalo Borges del Porto, ma l’affare sembra particolarmente difficile.