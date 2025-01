Napoli, Billing è arrivato in Italia: le immagini

Il Napoli si prepara ad accogliere Billing: il centrocampista danese è arrivato in Italia

Il primo colpo in entrata del mercato invernale del Napoli sarà Philip Billing. Il centrocampista danese andrà a rinforzare la squadra di Antonio Conte.

Come vi abbiamo raccontato, la squadra azzurra ha chiuso a sorpresa per il suo arrivo in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Nella serata di oggi, venerdì 9 dicembre, il giocatore è arrivato in Italia, atterrando all’aeroporto di Roma Fiumicino. Nella giornata di sabato si sottoporrà alle visite mediche prima di iniziare la sua nuova avventura.

Di seguito le prime immagini del suo arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Napoli, Billing è arrivato in Italia

Il giocatore in arrivo dal Bournemouth sarà il sostituto nella rosa del Napoli di Michael Folorunsho, partito in direzione Fiorentina. Rimarrà in azzurro almeno fino a giugno in prestito gratuito, prima di decidere il suo futuro. Il diritto di riscatto in favore del Napoli è fissato a 10 milioni.

Nella giornata di domani, sabato 11 gennaio, svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare e di diventare ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte.