Il Besiktas guarda in Italia: interessi per Dahl e Cacace

Il Besiktas guarda in Italia per rafforzare la propria rosa: occhi su Liberato Cacace e Dahl della Roma. La situazione

Il Besiktas sta cercando come migliorare la propria rosa in questo mercato di gennaio e vuole in particolare aumentare la qualità della rosa sulla corsia di sinistra.

Il club turco sta valutando diversi profili, in particolare in Italia e in Serie A.

La Roma ha ricevuto una richiesta per Dahl in prestito oneroso con diritto di riscatto ma non solo.

Nella lista c’è anche Liberato Cacace dell’Empoli per il quale si proverebbe a portarlo in Turchia a titolo definitivo.