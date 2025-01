Torino, Ilić in chiusura allo Spartak Mosca. Grêmio su Masina

Ivan Ilić vicino a lasciare il Torino: c’è lo Spartak Mosca. Il Grêmio ha chiesto Adam Masina per la difesa

Il calciomercato sta volgendo al termine, con la data della chiusura fissata per la mezzanotte del 3 febbraio 2025.

Il Torino sta lavorando molto in entrata: Elmas è già stato ufficializzato, mentre per Cesare Casadei mancano solo le firme.

In uscita, invece, lo Spartak Mosca è in chiusura per Ivan Ilić: c’è un’offerta pari a 22 milioni di euro, bonus inclusi.

Ma non è finita qua, perché il Grêmio ha chiesto Adam Masina per la difesa, ma è un affare complicato.