L’allenatore del Tottenham Ange Postecoglou ha parlato delle condizioni di Rodrigo Bentancur

Buone notizie per Rodrigo Bentancur. Dopo aver accusato un problema in Tottenham-Liverpool, l’ex Juventus è stato trasportato in Ospedale per controlli

Lo stesso classe 1997 aveva rassicurato sulle sue condizioni (Le sue parole), ora si è unito anche l’allenatore Ange Postecoglou.

A due giorni dalla partita di FA Cup contro il Tamworth, l’allenatore degli Spurs ha confermato che ora Bentancur è a casa e che ha avuto un trauma cranico.

Ecco le sue parole: “Buone notizie, è stato in ospedale e ha seguito i protocolli. È tornato a casa e sta bene, seguirà i protocolli e tra qualche settimana lo riavremo con noi. È stato un trauma cranico. È stato brutto, Pedro (Porro) è stato il primo a soccorrerlo, poi i medici hanno fatto il loro lavoro e tutto è andato per il meglio”.